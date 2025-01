La ciclabile e le polemiche. La Lega contro il Comune: "Un percorso pericoloso"

"Pista ciclabile pericolosa", attacca la Lega dopo l’incidente che si è verificato a sette mesi dall’inaugurazione del percorso "che affianca via Pian di Roglio, strada già di per se con larghezza ridotta". "Questa infrastruttura – spiega la segretaria della sezione Guendalina Fontanelli – che ci è costata quasi un milione di euro, non garantisce la sicurezza né degli automobilisti né dei ciclisti e dei pedoni che quotidianamente la percorrono".

"Fortunatamente il conducente dell’auto finita fuori strada, invadendo prima la ciclabile e poi colpendo il guard-rail, ne è uscito senza gravi conseguenze ed è sempre solo per un caso fortuito che in quel momento non transitasse nessuno sulla pista ciclabile – aggiunge l’esponente del partito di Salvini, ricostruendo il fatto –. Questo evento dimostra ulteriormente l’importanza di una attenta progettazione e pianificazione delle infrastrutture, affinché situazioni simili possano essere evitate in futuro.

"Riteniamo che se l’amministrazione avesse accolto la proposta della Lega sul percorso della pista ciclabile – conclude Guendalina Fontanelli attaccando l’amministrazione –, avremmo avuta garantita una maggiore sicurezza per gli utenti e per gli stessi automobilisti. Continueremo a vigilare e proporre soluzioni che possano migliorare la viabilità e la sicurezza del nostro territorio comunale".

Con questo intervento Le Lega Capannoli Alta Valdera ribadisce le riserve già avanzate su questo progetto nel 2021 dicendo, di fatto, riguardo l’incidente che ora è al centro di polemica: "Noi lo avevamo preannunciato".

C. B.