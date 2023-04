La Biennale dell’artigianato Quindici eccellenze sul palco

Ricerca del bello e della qualità. Sono queste le due parole ricorrenti nelle dichiarazioni delle aziende che sono state premiate ieri pomeriggio all’auditorium don Meliani di Ponsacco per la prima edizione della Biennale dell’Artigianato, organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con l’Università della Terza Età di Ponsacco, con il patrocinio del Comune di Ponsacco e la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. Ci sono le ditte che hanno portato avanti la tradizione del mobile e poi altre di diversi settori ma che mantengono alla base quel saper fare tipico ponsacchino.

Nei discorsi di chi si alterna al microfono c’è poi il racconto di come è stato affrontato il cambio generazionale soprattutto in quelle realtà che vivono grazie alla capacità di sapere tramandare i saperi di padre in figlio. Sul palco il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, il presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini, la sindaca di Ponsacco Francesca Brogi, insieme a Roberta Lazzeretti e Francesco Vanni, rispettivamente assessore al commercio e alle attività produttive, la consigliera della Provincia di Pisa Cristina Bibolotti e il presidente dell’Università della Terza Età di Ponsacco Benozzo Gianetti. In ogni racconto c’è la passione per le radici di quella che negli è stata la Silicon Valley del truciolo come l’ha definita l’assessore Francesco Vanni. Ma anche la voglia di saper affrontare le sfide dei cambiamenti. Sono quattordici le realtà d’eccellenza ponsacchine premiate, oltre alla menzione speciale per la tradizione ultracentenaria a Ilaria Vivaldi dell’azienda Mobili d’Arte Vivaldi, da poco giunta al traguardo dei 103 anni di storia.

"Il premio nasce dall’idea di valorizzare quelle aziende che hanno fatto la storia di Ponsacco, per tutto ciò che rappresentano per il territorio, le sue realtà d’eccellenza e di qualità", afferma il presidente con delega al territorio Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli. "Ponsacco è la patria dell’artigianato. Lo dimostrano i premiati in questa prima edizione della Biennale dell’artigianato", sottolinea la sindaca di Ponsacco Francesca Brogi. "Siamo contenti di compartecipare a questa importante manifestazione che riconosce i meriti delle imprese artigiane, alcune ultracentenarie", ha aggiunto Valter Tamburini presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest

Il prestigioso riconoscimento è stato conferito a Stefania Volpi della boutique di arredamento made in Italy Altamoda Italia, Graziella Chiarugi di Chiarugi 1932 Arredamenti, Elisa Sebastiani del centro estetico Maeve, Stefano e Lucia Gemignani di Gemignani Arreda, Daniele Paolieri Parrucchieri, Anna e Ranieri Ricci di Ricci Divani e Poltrone, Claudio Lazzereschi di Lazzereschi Arreda, Michele Catalano di Ykebana Fiori, Christian Fregosi di El’S Stars Parrucchieri, Daniele Salcioli di Signorini e Coco Arredo Design, Daria Pratelli di Beauty Lab estetica, Adamo e Katy Marzini di M Style, Chantal e Gaetano Francesco Conte di Mobili Conte e Gianè Piacquadio di Idea Verde.