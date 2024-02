La Bella e la Bestia, una favola ai giorni nostri

SANTA CROCE

Nuove sorprese spuntano dal Baule dei sogni. Venerdì alle 21 al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno, la compagnia Fontemaggiore presenterà lo spettacolo La bella e la bestia, interpretato da Chiara Mancini e Raffaele Ottolenghi, sotto la regia di Massimiliano Burini. Adatto a un pubblico dai 6 anni. Nella celebre fiaba di La Bella e la Bestia, reinterpretata in chiave contemporanea, Bella, durante una tempesta di neve, trova rifugio in un antico castello dopo aver colto una rosa nel roseto circostante. Qui, anziché un animale spaventoso, incontra un uomo che si considera un mostro. Il progetto, volto a coinvolgere bambini, scuole e famiglie, promuove il teatro come una pratica abituale anziché occasionale. I bambini sono incentivati a “pagare“ l’ingresso a teatro per i loro familiari utilizzando fantassegni ottenuti a scuola o durante animazioni nei centri commerciali Coop. La rassegna è organizzata dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro. Il programma si conclude con Anima blu dedicato a Marc Chagall il venerdì 1 marzo, prodotto da TamTeatro Musica. Il costo del biglietto è di 5 euro per i bambini, mentre gli adulti possono accedere con un fantassegno.