Keu, verso le bonifiche: "Entro settembre"

PONTEDERASul tema delle bonifiche nei siti coinvolti dallo scandalo Keu - dove il materiale contaminato è stato rinvenuto, spesso smaltito illegalmente - da quando si apprende Monia Monni assessore regionale all’ambiente, economia circolare, difesa del suolo, lavori pubblici e Protezione Civileha fatto il punto su tre interventi prioritari risponendo all’interrogazione della consigliera Elena Meini (Lega) sulle relazioni della commissione regionale di inchiesta Keu e sugli sviluppi collegati: l’impianto Le Rose Srl di Bucine (Arezzo), quello di Pontedera (Pisa) e la strada regionale 429 tra Empoli e Castelfiorentino. La Regione ha stanziato complessivamente 15 milioni di euro per queste aree. Per Bucine, ha spiegato Monni, è stato necessario estendere le indagini alle aree limitrofe.

A Pontedera, Arpat non ha rilevato contaminazioni ambientali, "ma sono presenti cumuli di rifiuti per i quali è stato concordato un piano operativo di rimozione che si concluderà entro settembre 2025". Sulla Sr 429, messa in sicurezza, le analisi chimiche hanno mostrato la conformità ambientale dei materiali. Monni ha inoltre precisato che negli altri siti coinvolti, in quattro (fra questi quelli di Montaione, Crespina Lorenzana, e una discarica ad Arezzo) non sono emerse contaminazioni. Per i restanti sono state avviate le procedure di rimozione dei rifiuti.

"Sulle bonifiche il lavoro è stato importante, ma tanto resta ancora da fare", ha osservato Meini. Lo scandalo Keu, invece, sul fronte giudiziario è ancora l’udienza preliminare. La procura antimafia di Firenze chiede il processo per 24 persone e 6 società. L’udienza davanti al giudice riprenderà a febbraio.

