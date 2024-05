Keu, la bonifica dei terreni: "Ok le analisi dell’acqua. Ora vogliamo accelerare"

"Le operazioni di rimozione del Keu stanno procedendo secondo i tempi previsti nel cronoprogramma e ci stiamo impegnando per poter accorciare il più possibile i tempi di rimozione mediante individuazione di ulteriori impianti con la connessa possibilità di rimuovere e smaltire il materiale con più mezzi al giorno rispetto all’attuale cadenza programmata". La società Green park di Pontedera vuol fare chiarezza sulla bonifica dei terreni in cui da anni è attesa una lottizzazione, ma bloccati per la presenza dei veleni del Keu. Una precisazione che la società vuol fare dopo varie polemiche politiche che hanno sollevato dubbi sull’iter della rimozione, attesa da mesi, annunciata tante volte, ma rimandata per vari motivi. A rellentare la bonifica che doveva partire a inizio maggio era stata rallentata dal maltempo che aveva allagato il terreno. "Si confida di riuscire ad accorciare il cronoprogramma già dal mese di giugno – specifica la società – Si segnala che in data 14 maggio abbiamo avuto il controllo Arpat durante le operazioni di carico e che il verbale redatto non ha evidenziato nessuna anomalia". E sei giorni dopo c’è stato un nuovo sopralluogo congiunto tra Comune, Asl, Arpat e Polizia locale per constatare l’andamento delle operazioni di smaltimento nel rispetto delle ordinanze comunali. In quell’occasione Green Park ha mostrato, oltre al cronoprogramma, il risultato delle analisi delle acque sotterranee e di superficie effettuate in contraddittorio con Arpat il 22 aprile. "I risultati delle analisi effettuate, che hanno cadenza semestrale, hanno evidenziato ancora una volta che le operazioni di messa in sicurezza stanno funzionando e che non c’è alcun pericolo per le falde e i pozzi – conclude Green park – La società garantisce il massimo impegno per la chiusura in tempi brevi di questa operazione e si scusa di non poter adempiere celermente come vorrebbe".

Anche il Comune fa sapere che il sopralluogo ha avuto lo scopo di verificare, con le formalità previste dalla legge, l’adempimento delle ordinanze sindacali che prevedono la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti.