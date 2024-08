Caso Keu, altri controlli: "Analisi su venti pozzi. Attendiamo i risultati"

Crespina Lorenzana (Pisa), 1 agosto 2024 – Alla fine i pozzi messi sotto la lente sono una ventina. Lo conferma il sindaco David Bacci, spiegando che a giorni (entro fine settimana) sono attesi i risultati di questa ulteriore mandata di campionamenti. In particolare l’attenzione resta sul pozzo dove era emerso il superamento del limite di concentrazione di cromo esavalente (anche se di poco rispetto alla soglia consentita). Mentre da un altro pozzo era emerso il superamento dei limiti di cromo totale e nichel. "Probabilmente – spiega il sindaco - sarà necessario procedere con una terza prova, in quanto la tecnica che non è stata ancora messa in atto, è quella dello svuotamento totale del pozzo per evitare di andare magari a rilevare la concentrazione dei metalli accumulati nel tempo nei pozzi stessi (con il rischio di non misurare l’effettiva concentrazione degli inquinanti eventualmente presenti nelle acque). Questo non è stato fatto e così, forse, saranno necessarie altre verifiche. Intanto, però, attendiamo i risultati".

Era stato il Comune a chiedere di campionare anche tutti gli altri pozzi usati dai privati, sempre per usi irrigui, che non erano stati inseriti nel piano di monitoraggio precedente che aveva interessato – dice Bacci – 12 realtà. Una richiesta che ha visto la disponibilità di Acque Spa e Arpat ed i campionamenti sono stati effettuati la scorsa settimana. "Alcuni di questi pozzi - aggiunge il sindaco – erano stati attenzionati anche dagli stessi privati che, per stare tranquilli, avevano effettuato analisi rivolgendosi direttamente a laboratori". Questi accertamenti, lo ricordiamo, sono stati fatti a scopo precauzionale visto che i pozzi si trovano nell’area dove furono fatti i lavori di sostituzione della tubazione dell’acquedotto in Ceppaiano e furono utilizzati materiali risultati successivamente non idonei, provenienti dal recupero di rifiuti inerti (cosiddetto Keu): Comune e Acque sono totalmente estranei alla vicenda del Keu che è anche al centro di un’inchuesta giudiziaria. Bacci rassicura i cittadini: "Il superamento dei limiti dei contaminanti nelle acque dei pozzi non può essere associato con assoluta certezza al keu. Inoltre l’acqua dell’acquedotto non ha nulla a che vedere con l’acqua dei pozzi in questione".