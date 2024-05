Keu, bonifica Green park. Il vertice in Comune: “Cumuli rimossi per step”

Pontedera (Pisa), 1 maggio 2024 – Ieri pomeriggio Francesco Rossi della società Green Park ha confermato al sindaco che lunedì prossimo inizieranno i lavori di bonifica del Keu. Con il primo cittadino – si apprende - è stato fatto il punto sul crono programma e sulle modalità con cui avverranno le operazioni. "Ho informato il sindaco Franconi – spiega Rossi – anche sugli esiti delle ultime analisi che hanno riguardato falde, acque di superficie e acque di profondità che sono andate particolarmente bene. Più di sempre. Per quanto riguarda invece la bonifica si procederà per step, un cumulo dietro l’altro, con le relative analisi di partenza, le contro analisi della discarica dove verranno conferiti, e i controlli a campione sui camion in fase di ingresso nel sito come prevede la procedura". I tempi di completamento di tutta l’operazione devono tener conto anche di eventuali stop o, comunque, di possibili pause, proprio per consentire gli accertamenti. Ma il programma è definito. Intanto il Keu resta al centro del dibattito politico, particolarmente acceso dalla scadenza elettorale di giugno per le amministrative.

E’ il Pd a replicare in questo caso a Matteo Bagnoli intervenuto sulla questione Keu e lottizzazione Green Park: "Verrebbe da pensare che non ha capito la differenza tra una sentenza che riguarda la Regione e una che riguarda il Comune, ma non è così – attaccano i Dem –. La non comprensione non è una colpa, lo è invece il fatto di voler far credere ai cittadini di Pontedera una cosa per un’altra, solo per mettere in cattiva luce l’amministrazione, a totale discapito della verità. Bagnoli continua a dire che il Comune dovrebbe togliere il Keu dal Green Park e non lo fa perché non avrebbe le risorse. Siamo costretti a dare il solito consiglio di sempre: studi almeno qualche bignami della pubblica amministrazione prima di inveire su argomenti che ignora".

Uscendo dalla questione che interessa Pontedera e restando sul Keu, la notizia della possibile presenza di ulteriori siti inquinati e di accertamenti in corso, è al centro di prese di posizione. E’ Ciccio Auletta (Diritti in comune - Una città in comune) a chiedere chiarezza e informazione: "Quanti altri siti sono stati volutamente inquinati con il Keu nella nostra regione? – dice Auletta –. La cittadinanza ha diritto di saperlo e di capire perché solo a tre anni dallo scoppio dell’inchiesta emerge questo possibile ulteriore inquinamento dei nostri territori". Gli occhi, tuttavia, sono puntati sull’aula penale di Firenze dove fra pochi giorni si sarà l’udienza preliminare per 24 persone che a vario titolo, per l’inchiesta della Dda sulle terre avvelenate, rischiano di finire a processo. In udienza il giudice dovrebbe pronunciarsi sull’ammissione delle parti civili.