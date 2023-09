Katia Beni in scena per la casa di riposo Venerdì 15 settembre, Katia Beni sarà in scena ai Loggiati di San Domenico con uno spettacolo comico per sostenere le attività dei nonni e delle nonne della Rsa Del Campana Guazzesi. Un momento di divertimento e solidarietà per rafforzare il legame tra San Miniato e la struttura.