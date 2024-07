Da Bocelli c’è un grande ex del calcio italiano: El Jardinero Cruz e una giornata con il tenore

Lajatico (Pisa), 17 luglio 2024 – Un personaggio molto conosciuto dei primi anni Duemila del calcio italiano ha trascorso una giornata con Andrea Bocelli. Julio “El Jardinero” Cruz, per diversi anni tra Bologna e Inter, attaccante di peso con all’attivo molte reti nel campionato italiano, è arrivato nei giorni scorsi nella tenuta di Lajatico del celebre tenore.

Che, da grande interista, è rimasto entusiasta dell’incontro. Momenti molto emozionanti per entrambi, tra una degustazione di vino e una passeggiata a cavallo. Cruz, insieme alla famiglia, si trova in questo periodo in Europa. Ha visitato il sud Italia, poi appunto l’incontro con Bocelli, avendo anche assistito alla prima serata al Teatro del Silenzio 2024, quella di lunedì 15 luglio.

Julio Cruz in maglia Inter

Su Instagram Cruz ha ringraziato Bocelli per la giornata, postando poi appunto foto e video anche dal Teatro del Silenzio. Tanti i personaggi che in questi giorni passano da Lajatico. Per la seconda serata dello show al Teatro del Silenzio di mercoledì 17 luglio sul palco di saranno tra gli altri Dua Lipa e Matteo Bocelli, figlio del tenore e anche lui grande cantante.