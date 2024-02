Istituti tecnici in gara. La prima prova

Il 15 febbraio nella sede dell’istituto tecnico superiore Niccolini si svolgerà la prima gara tecnico-pratica tra gli istituti tecnici provinciali di Lucca, Livorno, Massa, Pistoia e Pisa. Per l’istituto volterrano, sono in gara gli studenti della classe quarta dell’indirizzo agrario, che porteranno il progetto "Sapone a km 0". Il concorso, indetto dal collegio interprovinciale dei periti agrari e dei periti agrari laureati, ha l’obiettivo di potenziare i rapporti di collegamento, finalizzati all’orientamento tra le scuole tecniche agrarie e il collegio interprovinciale dei periti agrari. Gli studenti in gara dovranno riuscire a dimostrare le proprie conoscenze e competenze tecnico-pratiche acquisite durante il corso di studi ad una commissione di tecnici periti agrari professionisti che, appunto, valuterà i loro progetti.