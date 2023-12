Oggi alle 18 la Compagnia Lab al teatro di Lari presenta "Cane di un Montecchio", ispirato a Romeo e Giulietta di William Shakespeare. La tragedia shakespeariana raccontata dal popolo di Verona, i non protagonisti, i comprimari, le orecchie e gli occhi che sanno tutto. Gli attori di questa versione messa in scena dai ragazzi del laboratorio stabile under 16 del teatro di Lari sono proprio i popolani. La moneta è il pettegolezzo al mercato della carne, dove la carne sono gli amori e le disgrazie degli adolescenti delle famiglie potenti. Ci si schiera, si sa e si suppone, ci si azzuffa, si vende la pelle del prossimo per il prestigio di sapere l’ultima sugli influencer di paese.