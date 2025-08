Ispezione dei Nas in un agriturismo, chiusa la piscina. E scatta la multa

San Miniato, 2 agosto 2025 – Un’operazione dei carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità ha portato alla chiusura di un impianto natatorio nel territorio di San Miniato, a seguito di una ispezione igienico-sanitaria. Il controllo, effettuato nel pomeriggio di ieri, nell’ambito dei servizi per la tutela della salute - in aderenza all’operazione “estate tranquilla 2025 agriturismo“, ha rivelato condizioni critiche all'interno dei locali adibiti alla preparazione e somministrazione di cibo e alla piscina presenti nell’agriturismo in questione.

Più specificatamente i militari hanno controllato la situazione del locale cucina e del magazzino constatando precarie condizioni igienico sanitarie e la presenza diffusa di sporco pregresso e residui di precedenti vecchie lavorazioni sugli impianti ed attrezzature, nonché la detenzione di materiale non pertinente l’attività. Inoltre, i militari hanno riscontrato che all’interno della struttura ricettiva, era stata avviata l’attività di piscina in assenza di autorizzazione e sprovvista dei requisiti igenico-sanitari.

Nella circostanza, i militari operanti hanno richiesto l’intervento del personale dell’Asl, da cui scaturiva l’immediata sospensione ed inibizione dell’impianto natatorio, oltre ad aver elevato sanzioni pari a 3.000 euro.