San Miniato (Pisa), 16 marzo 2018 - Una persona è morta investita da un treno. E' accaduto a poca distanza dalla stazione di San Miniato. La tragedia è successa nel tardo pomeriggio di venerdì 16 marzo. Immediato l'allarme ai mezzi di soccorso e ai vigili del fuoco. Purtroppo per la persona investita non c'è stato niente da fare, è morta sul colpo. Si tratta di un uomo tra i 50 e i 60 anni. Secondo le testimonianze del macchinista, l'uomo si sarebbe gettato sotto il convoglio, lanciando via uno zaino prima di compiere il folle gesto. Si indaga sulle cause dell'investimento.

Il convoglio che ha investito la vittima viaggiava in direzione Firenze. La linea tra Pisa e Firenze ha subito pesanti ritardi. La circolazione è stata infatti interrotta totalmente tra San Romano e Empoli fino alle 20.15, quando ha ripreso su un solo binario.

Ferrovie consiglia ai passeggeri diretti a Pisa di prendere i treni che transitano sulla linea Firenze-Lucca.