Investimento pedone a Pontedera: tasso alcolemico 4 volte il limite

PONTEDERA

Schiacciato tra due auto in sosta, un cinquantenne di Pontedera ha riportato lesioni che potrebbero compromettergli l’uso delle gambe. E’ gravissimo, oltre che dalla dinamica alquanto insolita e assurda, l’incidente causato da una trentenne che era alla guida della macchina con un tasso alcolemico oltre quattro volte il limite (2,14 grammi litro quando il massimo è di 0,5). E’ stata denunciata dai carabinieri per lesioni personali stradali gravi (articolo 590 bis del codice stradale).

La donna ha perso il controllo della vettura che è andata a sbattere contro un’auto parcheggiata in via Diaz. A sua volta la macchina in sosta è finita contro l’automobile accanto, anche questa parcheggiata, nel preciso e sfortunato istante in cui il cinquantenne si trovava tra le due vetture.

L’impatto è stato violentissimo. Il ferito è rimasto immobile a terra fino a quando non sono arrivati i soccorritori che gli hanno prestato le prime cure e trasportato in ospedale dopo averlo stabilizzato. Dagli accertamenti eseguiti in pronto soccorso è emersa una situazione alquanto critica. Il cinquantenne ha riportato diverse fratture e, secondo un primo bollettino medico, potrebbe addirittura avere irreparabili conseguenze nella deambulazione.

In ospedale è stata portata anche la trentenne che ha causato tutto il groviglio di auto nel quale è rimasto in mezzo l’uomo. Aveva ferite ed era sotto choc. Sono stati i carabinieri della compagnia di Pontedera, appena arrivati e constatata la primissima dinamica dell’incidente, a richiedere che l’automobilista venisse sottoposta ad alcoltest che è stato eseguito in ospedale. La trentenne aveva un tasso alcolemico di 2,14 grammi litro. In pratica guidava ubriaca. Dovrà rispondere, inoltre, anche dei danni causati alle due automobili in sosta.

gabriele nuti