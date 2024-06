Interrogazione parlamentare Pd: "Continueremo a vigilare"

Un’interrogazione parlamentare presentata a Montecitorio dai Dem toscani sui finanziamenti per il crollo delle mura di San Felice, avvenuto lo scorso 5 maggio. L’interrogazione è stata discussa ieri in aula. "Il dicastero della cultura ha annunciato che con la programmazione triennale 2023-2025 avrebbe finalizzato 2 milioni e mezzo di euro del ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lavori di consolidamento, restauro e valorizzazione delle mura - dichiarano i parlamentari Pd Ylenia Zambito, Simona Bonafè, Emiliano Fossi e Marco Simiani a seguito dello svolgimento dell’interrogazione sul tema, svolta ieri nell’aula di Montecitorio - Quello di cui siamo sicuri ad oggi è che le risorse fino ad ora stanziate per il recupero del patrimonio storico di Volterra sono state reperite dal precedente governo grazie al ministro Franceschini. Prendiamo comunque atto che dopo le nostre sollecitazioni, anche in sede parlamentare a seguito del crollo del mese scorso, qualcosa si è mosso ma aspettiamo gli atti formali per capire la tipologia degli interventi previsti".

"Anche perché si tratta di un monumento dal notevole valore artistico e culturale che presenta numerose criticità destinate a ripetersi ciclicamente amplificate dai mutamenti climatici come le alluvioni: lo stesso ministero della Cultura ha infatti sottolineato come ad aggi non abbia idea dell’entità dei lavori necessari e quindi delle risorse che occorrono. Continueremo - conlcude la nota dei Dem - a vigilare sulla corretta manutenzione della struttura i cui oneri non possono ricadere sull’amministrazione comunale".