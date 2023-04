Interconnessi Ok, va bene ma con la testa!

Il 14 febbraio del 2023, alcune classi quinte dell’Istituto comprensivo Niccolini di Ponsacco si sono recate al teatro "don Meliani" per partecipare all’incontro "Interconnettiamoci… ma con la testa", promosso dall’associazione dei Lyons Club Pontedera Valdera. Durante l’incontro i presidenti Laura Spisni e Fausto Lazzereschi, insieme alle relatrici Monica Mariani e Monica Monachini, hanno spiegato ai bambini come navigare in sicurezza e hanno esposto quali rischi si possono incontrare sulla rete. È emersa l’importanza di fare attenzione ai dati personali messi in rete perché potrebbero essere oggetto di truffe.

I bambini sono stati messi in guardia sui pericoli nei quali possono incorrere parlando con persone sconosciute e sono stati sensibilizzati sul fenomeno del cyberbullismo. I bambini sono stati sollecitati a riflettere sulle conseguenze negative che possono derivare da tale fenomeno soprattutto in relazione allo stato emotivo della "vittima" che si può sentire isolata, emarginata e depressa. I bambini hanno anche compreso la necessità di aiutare i compagni qualora li vedano coinvolti in una di queste situazioni.