Ingabbiati dai cantieri. Lavori fermi e senza fine. Tempi non rispettati

SANTA MARIA A MONTE

Lavori ancora fermi. Cantieri vuoti. Mezzi mezzanici in sosta nello stesso punto da diversi giorni. Fermi i lavori in piazza della Vittoria nella parte a ridosso del giardino e dei giochi per i bambini. Fermi i lavori dietro il palazzo comunale dove è stata scoperta una grande cisterna lunga una ventina di metri e larga cinque che avrà bisogno delle prove di carico per verificarne la stabilità. Fermi i lavori in via 2 Giugno e piazza Marconi.

Relativamente a quest’ultimo cantiere la sindaca Manuela Del Grande e la giunta comunale di Santa Maria a Monte il 5 ottobre scorso hanno diramato un comunicato stampa nel quale è riportato anche una sorta di cronoprogramma per la riapertura di piazza Marconi e via 2 Giugno che sono interdette al traffico da maggio, quando è iniziato l’intervento dell’impresa.

"Nella riunione del 23 settembre in sala consiliare – il comunicato del Comune del 5 ottobre – è emerso in maniera chiara il malumore dei presenti a causa della lentezza dei lavori. Tuttavia sono state date rassicurazione sui tempi per la riapertura di via 2 Giugno e piazza Marconi, tratti fondamentali per la viabilità del centro storico. L’impegno è quello di iniziare la gettata di calcestruzzo entro la prossima settimana, iniziare a stretto gito l’installazione della pavimentazione in pietra e riaprire via 2 Giugno entro tre settimane". Il nostro giornale ha riportato questa dichiarazione della sindaca Del Grande e della giunta nell’edizione del 9 ottobre.

E’ bastata una veloce verifica per accertare che i lavori sono ancora fermi, che la gettata in calcestruzzo non è stata fatta e, ovviamente, non è neppure iniziato il posizionamento delle lastre in pietra che caratterizzeranno, secondo il progetto, anche piazza Marconi e via 2 Giugno come tutto il resto delle vie del centro storico, piazza della Vittoria compresa. Dal 5 ottobre a oggi sono passati venti giorni. Domani scadono le tre settimane e i residenti in quella porzione del centro storico di Santa Maria a Monte, e in generale chi vive nel borgo antico, sono sempre più arrabbiati ed esasperati.

Perché questi cantieri vanno così a rilento? Solo colpa della pioggia o ci sono altri problemi? L’impresa incaricata dell’appalto potrà subire penali per la mancata realizzazione dell’intervento? Quali sono i tempi reali di riapertura di piazza Marconi e via 2 Giugno?

gabriele nuti