Infermieri al polo universitario di Pontedera: ecco i neo laureati

Un traguardo importante, che è il coronamento di un percorso che porta a una professione tanto delicata quanto essenziale per il sistema sanitario, quella dell’infermiere. E così nel cuore del Dente Piaggio, a Pontedera, si è tenuta domenica scorsa l’emozionante cerimonia di laurea in infermieristica per l’anno accademico 2023. La cerimonia ha preso vita al polo universitario Donati della città. Ecco i nomi degli studenti che si sono laureati in scienze infermieristiche: Callai Camilla, Codato Elena, Giannoni Giorgia, Marchesi Stefano, Mauriello Federico, Montalbano Alice, Orlandi Mattia, Pregazzi Simone, Pupeschi Matteo, Scotto Maria Rosaria e Sisti Vittoria. La coordinatrice del polo universitario, dottoressa Manila Gualtieri, e il ipresidente del corso di laurea, dottor Lorenzo Ghiadoni, esprimono le loro congratulazioni ai neo laureati in scienze infermieristiche.