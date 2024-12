Incontro con Babbo Natale. Nuovi eventi nella baita e tante altre sorprese . Sarà un weekend magico

PONTEDERA

Si prospetta un weekend all’insegna del Natale, oggi e domani, in occasione del giorno dell’Immacolata, i bambini avranno la possibilità di vivere a pieno la magia delle feste. Dopo il grande successo dei precedenti appuntamenti degli scorsi fine settimana, riapre a Pontedera la Baita di Babbo Natale 2024, il villaggio natalizio ideato da Paolo Grossi e realizzato da Music Staff Italia con il patrocinio del Comune di Pontedera e della Fondazione per la cultura di Pontedera. In questo terzo fine settimana di apertura, grandi e piccini troveranno una sorpresa ad accoglierli all’angolo fra il Piazzone e via della Stazione Vecchia: il gigantesco orso Flok, la mascotte ufficiale della Baita, alto 4 metri e arrivato a Pontedera direttamente dalla Lapponia con gli occhiali da sci, i paraorecchi e una sciarpona rossa.

Nella Baita di Babbo Natale i bambini compieranno un viaggio emozionante fra villaggi in miniatura e distese innevate costellate di igloo, dove potranno incontrare renne, pinguini e orsi polari, visitare la fabbrica che sforna giocattoli a ritmo continuo e scherzare con gli elfi che preparano e spediscono nel Centron smistamento regali le loro letterine dei desideri. Infine, non può certo mancare il magico l’incontro con Babbo Natale in persona, quello con la barba vera che riconosce alla prima occhiata i bimbi buoni da quelli birbanti.

Di fianco alla Baita di Babbo Natale, ci sarà anche il Laboratorio più pazzo del mondo, che Paolo

Grossi, ha voluto riservare a ingresso gratuito per tutti e dove si potranno creare piccoli oggetti a tema natalizio da portare a casa come ricordo. Quest’oggi la Baita di Babbo Natale resterà aperta dalle 10 alle 18.30 e domani dalle 10 alle 19.

Sono attese altre sorprese in città: dal 14 dicembre sarà in funzione, in piazza Garibaldi, una grande ruota panoramicache offre ai suoi visitatori una vista inedita sulla città e le luci. Nell’occasione prenderanno vita al Villaggio Piaggio i mercatini di Natale, con spettacoli e una spettacolare e divertente area giochi.