Incognite sul futuro della sede di via Puccini. Il Comune lo trasformerà?

PONTEDERACon l’ingresso degli studenti del nuovo liceo Montale di Pontedera nella nuova scuola al Villaggio scolastico si liberano gli spazi della sede di via Puccini, nel cuore di Fuori del Ponte, e del Palazzo blu di viale Africa. Se quest’ultimo è un edificio privato, la sede di via Puccini, finora in uso alla Provincia, tornerà dopo alcuni passaggi formali al Comune di Pontedera che potrà poi decidere che uso farne.

Destinarla ad un uso pubblico? Vendere tutto l’immobile per permettere la costruzione di nuove case in una zona a vocazione residenziale? Al momento la destinazione precisa non è certa, ma ciò che emerge è la volontà è quella di mantenere questo edificio ad uso pubblico e quindi magari destinargli una funzione socio-culturale, chissà a servizio di una o più associazioni cittadine. Inserire questo importante edificio nel piano delle alienazioni non è oggi nei programmi dell’amministrazione comunale, almeno nel breve periodo.

Intanto, il Villaggio studentesco ha preso possesso di un nuovo grande e moderno spazio che era atteso da tempo.