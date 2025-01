Gravissimo dopo il fuori strada con l’auto

Perignano (Pisa), 13 ottobre 2021 - Gravissimo incidente nella notte. Un uomo di 41 anni è ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale di Cisanello ed è in pericolo di vita. La donna che era con lui, una trentacinquenne, è meno grave ma comunque in condizioni sempre critiche. L’auto sulla quale si trovavano i due – entrambi residenti in provincia di Treviso – è finita fuori strada in via Risorgimento, nella zona del campo sportivo di Perignano. Con molta probabilità la macchina con i due trevigiani proveniva da Lari ed è finita nel campo a ridosso dell’incrocio con via Risorgimento.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri che stanno compiendo tutti gli accertamenti per stabilire le cause del fuori strada. L’uomo che era alla guida del veicolo è stato sottoposto ad alcoltest. Nel tardo pomeriggio di ieri i risultati del test per la misurazione del livello di alcol nel sangue non erano ancora stati comunicati dal reparto di terapia intensiva al comando dei carabinieri di Pontedera. Il responso dovrebbe arrivare nella giornata odierna.

Nell’incidente, secondo i primi accertamenti dei carabinieri, non sarebbero coinvolti altri veicoli. L’auto con a bordo il quarantunenne e la trentacinquenne trevigiani è finita in unb campo dopo che il conducente ne ha perso il controllo. I due sono stati soccorsi dai sanitari del 118. La centrale ha inviato sul posto due ambulanze e l’automedica. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto gravi.

Il quarantunenne non era cosciente e prima del trasferimento in ambulanza all’ospedale di Pisa i sanitari hanno operato a lungo per stabilizzarlo. Meno gravi le condizioni della donna che era con lui in auto. L’incidente è accaduto poco dopo le 22. I primi a soccorrere l’uomo e la donna sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno dato l’allarme al 112, la centrale unica di soccorso della Toscana.