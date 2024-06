Incidente in un centro equestre. Grave donna caduta da cavallo. Portata in ospedale col Pegaso

CASCIANA TERME LARI

Momenti di paura, ieri mattina, al centro equestre La Collina dei Ciliegi di Perignano dove una donna di 58 anni è caduta da cavallo ed è stata soccorsa dal 118 e trasportata in elisoccorso all’ospedale di Cisanello a Pisa. Secondo le prime notizie la 58enne ha riportato un trauma cranico commotivo e al momento dell’intervento dei soccorritori era in stato soporoso, cioè con "ridotta vigilanza e iporeattività agli stimoli ambientali, intermedio tra la sonnolenza e l’addormentamento". L’incidente è successo poco dopo le 10,30.

I primi ad accorrere per prestare i soccorsi alla donna sono stati gli addetti e i responsabili del centro equestre. Capita subito la gravità della situazione hanno allertato il 118 tramite il numero unico di emergenza regionale 112. Sul posto sono arrivate l’ambulanza e l’automedica. I sanitari hanno deciso, prima di programmare il trasferimento in ospedale in ambulanza, di far intervenire l’eliambulanza Pegaso che poi ha trasportato la donna al dipartimento di emergenza e urgenza dell’ospedale di Cisanello dove è stata ricoverata.

La caduta sarebbe stata provocata da cause accidentali, anche se non specificate. Può essersi trattato di una perdita di equilibrio della donna che era in groppa al cavallo o un movimento brusco dell’animale che ha sbalzato la 58enne. Dal centro equestre La Collina dei Ciliegi, che abbiamo contattato telefonicamente, ci è stato risposto "no comment". Oltre ai sanitari del 118 non risultano interventi di altri soccorritori o forze dell’ordine. Al centro equestre di Perignano in questo periodo vengono organizzati anche campi solari per ragazzi delle scuole con attività di vario genere e di conoscenza e gestione del cavallo.