Vicopisano: tir fuori strada, muore camionista di 45 anni

Bientina (Pisa), 22 luglio 2024 – Tragedia in strada in via di Guerrazzi, frazione del comune di Vicopisano (Pisa) al confine con Bientina. Un camion, intorno alle 9,30, è uscito fuori strada all’altezza del Penny market. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. All’arrivo dei soccorritori e delle forze dell’ordine il conducente del tir, un uomo di 45 anni, era deceduto. Potrebbe essere stato un malore a uccidere l’uomo che è stato trovato riverso sul volante. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.