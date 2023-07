Morta nell’incidente frontale: tragedia in provincia di Pisa

Pontedera (Pisa), 5 luglio 2023 – Tragedia tra Pontedera e Forcoli, frazione di Palaia: una donna di 62 anni è morta nell’incidente frontale tra la sua auto e un altro mezzo. E’ accaduto nel primo pomeriggio di mercoledì 5 luglio.

Video: la scena dell’incidente

Sono stati altri automobilisti di passaggio ad allertare il 118. Per la donna non c’è stato niente da fare, troppo gravi le ferite riportate nel violento scontro.

L’incidente è accaduto sulla strada delle colline per Legoli. Sono intervenuti la Misericordia di Terricciola, un’ambulanza infermieristica da Peccioli. E’ stato attivato anche il Pegaso, che poi è rientrato. Ferita la donna che guidava l’altra auto.

Per lei c’è stato il trasporto all’ospedale di Pontedera in codice giallo. Per la dinamica è intervenuta la polizia municipale. Lo scontro è avvenuto su un rettilineo. Da capire quale delle auto abbia invaso la corsia dell’altra e per quale causa.