Il territorio e l’alluvione: "Gli sfollati tornano a casa"

Ci sono voluti duie mesi e più. Ora però rientrano nelle proprie abitazioni le 8 famiglie di Balconevisi che, in seguito alle forti piogge del 15 marzo scorso, erano state costrette ad evacuare per una frana che ha interessato il versante su cui insistono le loro case. Dopo le verifiche tecniche e geologiche – spiega il municipio – gli immobili non hanno presentato lesioni delle strutture portanti, né cedimenti e si è riscontrato che i movimenti franosi hanno interessato le aree esterne vicine ai fabbricati ma non gli edifici. Si è quindi ritenuto che le abitazioni fossero agibili e il sindaco Simone Giglioli ha firmato l’ordinanza con cui, oltre al ritorno a casa, vengono comunque richiesti ai proprietari una serie di adempimenti come la regimazione delle acque pluviali per scongiurare ristagni e fenomeni di erosione che possano riattivare il processo franoso, la messa in sicurezza delle aree sovrastanti i fabbricati, un intervento strutturale sul versante sud in modo da impedire un ulteriore fenomeno franoso. Fino all’ultimazione degli interventi previsti nell’ordinanza, resta interdetto l’accesso ai fabbricati lato valle ea tutti i locali accessori ai piani seminterrati. "Finalmente si conclude questo periodo di oltre due mesi di disagio per queste otto famiglie, tornare a casa significa poter tornare anche alla propria normalità - dicono il sindaco Simone Giglioli e l’assessore alla Protezione civileMarco Greco -. Ringraziamo la Protezione civile, la parrocchia della Valdegola, la Asl e tutti coloro che hanno lavorato con impegno per gestire l’accoglienza delle famiglie e per verificare le condizioni del versante e delle abitazioni".

C. B.