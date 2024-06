Incidente in FiPiLi, camion contro auto. Lunghe code a Pontedera

Pontedera, 20 giugno 2024 – Mattinata di passione per chi viaggia in FiPiLi. Un incidente allo svincolo di Pontedera-Ponsacco ha causato lunghe code in direzione mare. In base a quanto appreso, un camion avrebbe urtato un’auto in ingresso sulla superstrada.

Il traffico è rimasto bloccato a lungo: si sono registrati fino a 5 chilometri di coda. Gli incolonnamenti sono iniziati già prima dell’uscita di Pontedera Est. Molte persone hanno preferito uscire a Montopoli e utilizzare la viabilità secondaria.