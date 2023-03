Incendio in uno studio dentistico

PONTEDERA

Paura, ieri pomeriggio intorno alle 18, in uno studenti dentistico di via Pascoli per l’incendio di un macchinario. La prontezza del personale dello studio – i medici dentisti e le assistenti – ha fatto in modo che nessuno si facesse male o si intossicasse a causa delle esalazioni sprigionate dal rogo. Ad andare a fuoco è stato un macchinario pare per un guasto o surriscaldamento. In quel momento nello studio c’erano alcuni clienti che sono stati fatti uscire immediatamente e messi in sicurezza seguendo le regole del protocollo della sicurezza sui luoghi di lavoro. In pochi minuti sono arrivati sul posto i vigili del fuoco che hanno spento velocemente le fiamme. Insieme ai pompieri sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia cittadina. Scongiurate altre ipotesi che non il guasto del macchinario. Dopo aver spento il rogo, i vigili del fuoco hanno effettuato un accurato sopralluogo in tutti i locali dello studio dentistico e hanno dichiarato inagibili i locali a causa delle conseguenze del fumo sulle pareti e sulle attrezzature.