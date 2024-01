Incendio in conceria. Spento dai pompieri

Un incendio è divampato in una conceria in via San Tommaso a Santa Croce. Erano le 5,30 di ieri mattina quando una squadra dei vigili del fuoco è stata inviata nell’azienda della lavorazione pelli dalla quale si stava sprigionando fumo dalle finestre. In uno dei locali adibiti alle lavorazioni dell’azienda conciaria si è sviluppato l’incendio per cause che sono in corso di accertamento da parte degli stessi pompieri. La squadra è arrivata in via San Tommaso con due mezzi antincendio e ha provveduto ad estinguere le fiamme e scongiurato che il rogo si propagasse all’intera fabbrica causado danni molto più ingenti. Sul posto anche il proprietario e alcuni addetti dell’azienda. Spente le fiamme i vigili del fuoco hanno bonificato gli ambienti.