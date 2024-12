Inaugurato il percorso dei diritti dei bambini

Si è tenuta allo parco Lo Scarabocchio di Capannoli la presentazione del “Percorso dei diritti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti” promosso da Unicef a cui ha aderito il Comune. Una bella mattinata di sole ha fatto da cornice ad un partecipatissimo corteo composto da bambini, accompagnati dai genitori, dalle educatrici dei nidi d’infanzia e dalle docenti delle scuole dell’infanzia. Il corteo, partito da Largo Don Gallo, ha raggiunto il parco giochi “Lo Scarabocchio, uno dei punti prescelti per l’installazione dei 4 pannelli riportanti alcuni diritti dei bambini e degli adolesenti e per presentare l’iniziativa alla cittadinanza. Il “Percorso dei Diritti” è costituito da 4 diversi pannelli, riportanti ciascuno 3 diversi Diritti della Convenzione Onusui Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, posizionati in

quattro parchi giochi posti in varie zone di Capannoli e Santo Pietro Belvedere, collegati tra loro grazie ad un QR Code con rimandi ad approfondimenti sul web. "Con questa iniziativa vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica sulla Convenzione Onu dei diritti dei bambini e degli adolescenti", ha commentato la sindaca Arianna Cecchini.