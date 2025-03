Inagurazioni, feste e film. Gli eventi dell’8 marzo

Ricco il calendario degli appuntamenti di questo 8 marzo, festa della donna, a Pontedera. Sono tante le iniziative di oggi che rientrano nel più ampio programma di metà marzo Pontedera delle donne. Alle ore 15.30 inaugurazione della sede dell’associazione Eunice nel Palazzo Rota di via Sacco e Vanzetti in zona stazione. A seguire alle ore 18 al centro sportivo Bellaria la presentazione del libro di Marco Malvaldi sempre a cura dell’associazione Eunice. Al Cineclub Agorà, alle ore 18.30 (in versione originale sottotitolata) e alle ore 21.30 sarà proiettato il film Leggere Lolita a Teheran di Eran Riklis, tratto dal best seller di Azar Nafisi. La festa al Centrum Sete Sois Sete Luas inizia alle 19 con il concerto del duo Paola Bivona e Caterina Silva in un omaggio a Caterina Bueno. Poi alle 19.45 l’inaugurazione dell’esposizione Leomar e alle 20.15 una degustazione con la chef Maria Menegato e alle 21, il concerto di Clara Graziano.