In tutta la provincia crescono innovazione e turismo Ma non si arresta l’emorragia dei negozi al dettaglio

Crescono turismo e innovazione, mentre prosegue il calo delle attività di commercio al dettaglio a Pisa e provincia. È quanto emerge dal Rapporto intermedio delle province di Pisa, Lucca e Massa-Carrara diffuso dalla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest. "In un contesto condizionato dall’aumento esasperato dei costi energetici, da inflazione, pandemia e guerra in Ucraina, il 2022 mostra dati positivi per il tessuto imprenditoriale e commerciale del nostro territorio- "Restano alcune criticità - afferma il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi – Nel decennio 2011-2021 che ha visto rallentare la dinamica imprenditoriale, la provincia di Pisa è quella che perde meno: lo 0,6% contro il 2,5% della Toscana Nord-Ovest e il 2,1% regionale, registrando una crescita dello 0,5%, e saldo positivo di 237 imprese registrate rispetto al 2021.Buono stato di salute confermato dalla crescita del Pil provinciale, che nel 2022 ha sfiorato il 2%". "Si conferma la crisi del commercio al dettaglio, nel 2022 con ulteriore calo del -2%. E c’è tra gli imprenditori una preoccupazione sempre più profonda per le ristrettezze economiche delle famiglie, a causa del caro vita e del caro bollette, in una condizione di redditi stabili, vista l’incertezza degli scenari internazionali". "Se l’industria segna un -2% anche nel 2022, - commenta il l direttore di Confcommercio– a garantire la tenuta del tessuto commerciale sono le attività di somministrazione, cresciute in provincia di Pisa di 600 unità rispetto al 2011, e segnali positivi arrivano dal turismo: la destinazione Terre di Pisa è cresciuta del 2,5% rispetto al 2021 e Pisa ha visto nell’ultimo anno oltre 1,6 milioni di presenze e quasi 700mila arrivi. . “Il nostro territorio si conferma anche un’eccellenza dell’innovazione, capofila nell’intera area Toscana Nord-Ovest: nel periodo 2008-2021 sono stati registrati 670 brevetti, con una crescita del 56%, e negli ultimi 10 anni sono nate 1.150 imprese digitali e 200 start-up e pmi innovative".

Tra gli elementi positivi "l’erogazione del credito che finalmente vede una ripresa nei confronti di imprese e famiglie, con una crescita rispettivamente dello 0,5% e del 4,4%, e un aumento del 15% delle assunzioni programmate dalle imprese, anche se resta altissimo il gap tra domanda e offerta di lavoro: il 43% degli imprenditori continua purtroppo ad avere difficoltà nel reperimento delle figure professionali richieste".