In tre su un’auto rubata a Pontedera: uno preso con la droga

PONTEDERA-PONSACCO

L’auto rubata, con due ragazzi a bordo, viene notata a Pontedera da un poliziotto, in servizio al commissariato cittadino, ma libero dal servizio. L’agente avverte i colleghi che intervengono immediatamente e iniziano a pedinare la vettura sulla quale, nel frattempo, viene fatto salire un terzo giovane. I tre sull’automobile rubata mercoledì a Pontedera – e riconosciuta dall’agente libero dal servizio – si dirigono verso Ponsacco.

A La Borra entra in azione la pattuglia della polizia locale di Pontedera che era stata avvertita del pedinamento dalla polizia. Gli agenti intimano l’alt, ma il conducente accelera e cerca di seminare le macchine delle due polizie. A questo punto, tra La Borra e Ponsacco, inizia un inseguimento a tutta velocità. Chi è alla guida della macchina rubata, invece di cercare vie di fuga più larghe, si insinua nel centro ponsacchino e all’altezza del palazzo municipale e del circolo Toniolo i tre scendono dalla macchina e cercano di scappare a piedi.

Mentre corrono in cerca di scappare alla polizia uno dei tre butta via un panetto di 100 grammi di hashish. Due riescono a dileguarsi, il terzo è stato bloccato al termine di un non facile braccaggio da parte degli agenti ai quali ha opposto resistenza e cercato di svincolarsi. Il ragazzo bloccato è un ventenne di famiglia originaria dell’ALbania, cittadino italiano, residente a Pontedera.

Considerato che è incensurato, non è stato arrestato ma denunciato per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ricettazione e detenzione al fine di spaccio in concorso. Continuano le ricerche dei due fuggitivi che sono stati ripresi da diverse telecamere. Le indagini sono ancora in corso. Sono stati sequestrati circa 100 grammi di hashish e un telefono cellulare mentre l’autovettura verrà restituita al legittimo proprietario.