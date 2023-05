In Sant’Andrea il funerale di Matteo

SANTA CROCE

Matteo Moriani, il 32enne pizzaiolo morto l’altra mattina nell’auto fuori strada in via Pietramarina a Vinci, sarebbe diventato padre fra pochi mesi. La sua compagna Denise è incinta. Con lei stava mettendo su famiglia e stavano traslocando nella loro nuova casa a Vitolini. Insieme avevano avviato l’attività di ristorazione con un food truck e Matteo Moriani, esperto pizzaiolo, preparava e serviva pizze espresse, molto apprezzate dai clienti. Adesso che lui non c’è più gli amici si stringono forte alla compagna e alla creatura che porta in grembo. Verrà dato loro sostegno, e il primo aiuto sarà economico. "Vorremo attivare una colletta – spiegano gli amici – Un punto di raccolta sarà all’osteria pizzeria Da Bavaglio a Vitolini e al circolo di fianco. Poi pensavamo anche ad un canale on line per le tante persone che vorrebbero contribuire".

Matteo era ancora residente a Santa Croce – dove abita la famiglia – e qui in tanti lo ricordano anche se da anni si era trasferito a Vinci. Era un ragazzo molto conosciuto e apprezzato. "Con Denise aveva trovato l’amore vero tanto che avevano deciso di diventare genitori – aggiungono gli amici – Quello che è successo ci lascia senza parole. Nonostante il dolore immenso vogliamo e dobbiamo dare una mano a chi resta e che dovrà convivere con un vuoto così grande".

Ieri è stata eseguita l’autopsia sul corpo del 32enne. La salma è stata riconsegnata alla famiglia e lunedì – con orario ancora da stabilire – nella chiesa di Sant’Andrea a Santa Croce ci sarà il funerale. Matteo, oltre alla compagna, lascia la mamma Roberta, la sorella Veronica (che lavora all’Eurospin di Santa Croce) e il fratello Gabriele. Il padre lo aveva perduto qualche anno fa.