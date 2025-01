In pensione il pediatra Roberto Boldrini. Ecco come scegliere il dottore per i bimbi

SAN MINIATO

L’ultimo giorno del 2024 ha cessato il servizio uno dei pediatri più conosciuti dell’intero comprensorio del Cuoio: il dottor Roberto Boldrini. Dal primo gennaio il medico che ha avuto in cura migliaia di bambine e bambini residenti nel comune di San Miniato (e anche in altri centri dell’Asl prima 17 del comprensorio del Cuoio, poi 11 di Empoli e ora Toscana centro) è in pensione. Il dottor Boldrini, oltre che per la professionalità e competenza nel suo campo, è stato particolarmente apprezzato dalle famiglie per la sua disponibilità.

L’Asl Toscana centro, nell’informare la cittadinanza del pensionamento del pediatra Boldrini, rende noto che "i genitori dei bambini assistiti dal dottor Boldrini dovranno provvedere a fare la scelta di un nuovo medico tra i medici disponibili", utilizzando una delle modalità previste dal sistema sanitario della regione Toscana e dalla stessa Asl Toscana centro.

"Gli iscritti all’anagrafe sanitaria dell’Asl Toscana centro – spiega l’azienda sanitaria – possono effettuare la scelta anche da casa tramite da Pc, tablet e smartphone consultando il portale Open Toscana (https://open.toscana.it/servizi) ed accedendo con tessera sanitaria attiva o con Spid, oppure utilizzando l’app Smart Sst. In alternativa il cambio medico può essere effettuato inviando il modulo di richiesta compilato e corredato di copia di documento di identità valido all’indirizzo mail [email protected]. La scelta del medico si può fare anche recandosi al presidio sociosanitario di riferimento oppure tramite i Totem PuntoSi disponibili nel territorio con tessera sanitaria attivata".