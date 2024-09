In marcia per la Pace ad Assisi. I Comuni del Cuoio ci saranno

Tutti in marcia i Comuni del Comprensorio del Cuoio. Destinazione Assisi. Obiettivo, la pace. Succederà il 21 settembre, giorno scelto dall’Onu per invitare tutti gli abitanti della terra ad unirsi per promuovere la pace tra i popoli e le nazioni. Non c’è, dunque, giorno più importante per unire in un intento comune cittadini e istituzioni, senza divisioni e distinzioni. Ed è proprio con questo spirito che i Comuni del Comprensorio parteciperanno all’evento.

"In un tempo in cui si discute solo di come fare la guerra, è importante difendere il valore della pace e dare nuova sostanza all’impegno necessario affinché questa sia possibile - dice l’assessore alla pace di San Miniato, Matteo Squicciarini -. E’ bello essere insieme oltre le idee politiche, con la volontà di avere voce". "Saremo ad Assisi con l’assessore Nicola Sgueo. Per me la pace è un valore superiore da cui poi discendono tutti gli altri che regolano la vita civile. Quindi non potevo non mandare a questo appuntamento", spiega il sindaco di Castelfranco Fabio Mini.

"La marcia della pace è un simbolo importantissimo – aggiunge l’assessore del Comune di Montopoli Marzio Gabbanini – ed esserci, quest’anno, in rappresentanza del Comune è un enorme piacere, per la storia stessa che ha la manifestazione" Le istituzioni tutte hanno il compito e il dovere di sostenere iniziative che vanno nell’ottica di costruire e diffondere messaggi di pace, oggi più che mai". Linda Fondelli, consigliera comunale delegata alla Cooperazione internazionale e Pace per il Comune di Fucecchio: "L’umanità sta affrontando una serie di sfide senza precedenti che possono essere risolte solo attraverso la cooperazione globale. Mai come ora è quindi fondamentale collaborare tutti insieme, anche e soprattutto a livello locale".

C. B.