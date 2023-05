In festa per la nuova “strada“ Il sentiero ciclopedonale "Lavoro partito da lontano"

Tutto pronto per far festa alla nuova strada. Finiti anche gli ultimi lavori. Si tratta della struttura di collegamento fra la ciclopista dell’Arno dalla stazione di San Miniato Basso ed il centro storico passando attraverso l’area urbana di San Miniato Basso e la Valle del Cencione, in aderenza al tracciato della via Francigena. E’ l’obiettivo del nuovo sentiero ciclo-pedonale che verrà inaugurato domani alle 17.30, con una camminata che partirà dalla piazza della chiesa dei Santi Stefano e Martino sulla Tosco-Romagnola per arrivare fino a Piazza del Bastione. Si tratta di un progetto da oltre 410mila euro, finanziato interamente dalla Regione, con risorse rese disponibili dal ribasso d’asta del del progetto Ciclopista dell’Arno (1,7 milioni).

"Abbiamo deciso di dirottare tali disponibilità per costruire una struttura di collegamento fra la valle di San Miniato Basso ed il centro storico di San Miniato - spiega l’assessora ai lavori pubblici Marzia Fattori -. Il progetto è stato il frutto del lavoro di un gruppo di professionisti iscritti all’associazione Architettura e Territorio Lanfranco Benvenuti, di concerto con i tecnici del Comune, che si è basato essenzialmente su cinque propositi: accessibilità, funzionalità, collegamento, stabilità e utilizzo". Il progetto coordinato dall’architetto del Comune, Sara Benvenuti, è stato inserito in una prospettiva di studio da parte dell’associazione Benvenuti che ha riguardato la completa ridefinizione del ruolo del centro storico di San Miniato rispetto al territorio circostante ed in relazione alle altre entità urbane della piana del fiume Arno; un progetto di rilievo per l’amministrazione comunale che ha previsto un’infrastruttura di collegamento fra l’area a parcheggio e la grande frazione

C. B.