In cinquemila alla mostra evento del Grifoni. Successo per Macchiaioli e post macchiaioli

Circa 5mila le presenze. Oltre 1200 le firme sul libro che resterà a documentare un successo. E il successo di cui parliamo è stato quella della mostra delle circa 100 opere che hanno raccontato una capitolo straordinario della Toscana dell’800. Una carrellata di capolavori. Fra questi "Lungo il Mugnone", di Odoardo Borrani, o "La raccolta delle rose", di Giuseppe Abbati, e "Ritratto di Silvestro Lega", di Francesco Vinea. Tutti dipinti che potrebbero figurare in un museo. E che invece sono diventato una mostra dal titolo "Macchiaioli e Post-Macchiaioli. Riscoperte ed inediti da una collezione privata" andata in scena per tre fine settimana consecutivi a Palazzo Grifoni.

L’iniziativa è stata della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato – guidata dal presidente Giovanni Urti – che, con la collaborazione di Credit Agricole, allestisce ogni anno, da un decennio, una mostra di alto profilo artistico nelle sale della propria sede. Quest’anno l’evento ha aperto le porte ad un collezionista d’eccezione, Ettore Ermanno Morelli, che nel corso di un ventennio ha amorevolmente costruito una raccolta che comprende autentici gioielli. Un evento curato da Antonio Guicciardini Salini, consulente particolare del comitato di gestione e del presidente della Fondazione Crsm per arte, beni culturali e architettonici. Il collezionista fiorentino, Ettore Ermanno Morelli, ha curato poi personalemte dieci visite guidate alla mostra, aiutanto il pubblico a scoprire le meraviglie di Macchiaioli e post Macchiaioli, fondametali per la nascita dell’arte moderna, artefici di una rivoluzione nella pittura.

C. B.