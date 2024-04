In casa mezzo chilo di hashish e 40 dosi di cocaina, arrestati

San Miniato (Pisa), 20 aprile 2024 – Proseguono i controlli dei carabinieri di San Miniato, che venerdì sera hanno arrestato in flagranza due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno notato un rapido passaggio di mano, tra due individui, di un pacchetto sospetto. Attratti dall’azione fulminea, i carabinieri hanno deciso di entrare in azione: il pacchettino conteneva alcuni grammi di hashish.

E’ scattata così la perquisizione domiciliare in un appartamento, dove c’era un’altra persona, e sono spuntati quattro panetti di hashish per un peso complessivo di circa mezzo chilo, 40 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 400 grammi, materiale per il confezionamento dello stupefacente e circa 2.500 euro in contanti. I due sono stati portati in carcere a Pisa.