Un secondo evento dal tramonto all’alba all’insegna della cultura e del divertimento. In arrivo la seconda Notte Bianca di Volterra, in calendario il prossimo 2 settembre, e che vedrà come ospiti speciali La BandaBardò, evento di spicco con un concerto a ingresso gratuito. Dalle 18 in poi, apertura del polo museale civico fino a mezzanotte, con la possibilità di visitare le mostre in centro storico, nei luoghi dell’arte. Dalla mostra su Mino Trafeli a Palazzo dei Priori, fino alle mostre nelle sale espositive di via Turazza e del ridotto del teatro Persio Flacco. Il gran finale in piazza dei Priori sarà affidato alla musica de La Bandabardò, con un’anteprima di dj set con Tony Verace e con l’after party in programma La Pista del parco del Bastione. Saranno visitabili anche il museo di arte sacra e la Cattedrale, con visite alle Cappelle Inghirami e Serguidi.