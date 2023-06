In 1.343 per la maturità A Pontedera sono 953 Il record al liceo Montale

PONTEDERA

La vigilia di uno dei giorni più importanti della vita per 1.343 studenti di Pontedera, San Miniato e Volterra. I non ammessi in totale sono 66 (4,6%). La vigilia dell’esame di maturità. Domani, mercoledì, primo giorno d’Estate, sono alle prese con la prova di italiano, la prima e l’unica uguale per tutti. Dopodomani, invece, seconda prova scritta diversa a seconda degli istituti e degli indirizzi. Da lunedì 26 giugno (al massimo martedì 27, dipende dai tempi per la correzione degli scritti) inizieranno le prove orali. Gli assenti agli scritti di domani e giovedì (per malattia e altri gravi impedimenti) potranno sostenere le prove supplettive il 5 e il 6 luglio. I non ammessi in totale sono 66.

Tra i cinque istituti superiori di Pontedera, quest’anno il maggior numero di maturandi – su un totale di 982 ammessi – lo fa registrare il liceo Montale (linguistico, scienze umane ed economico sociale) con 240 ammessi su 242 (più 3 privatisti): 107 per il Linguistico, 100 per le Scienze umane, 38 per l’Economico Sociale. All’Itis Marconi sosterranno l’esame di maturità in 203 su un totale di 212 iscritti alle classi quinte nell’anno 2022-2023. In 9 sono stati bocciati e dovranno tornare a scuola a settembre. I non ammessi sono tutti degli indirizzi tecnici. Tutti ammessi i 64 dell’indirizzo Scientifico Scienze applicate.

Al liceo XXV Aprile (Classico, Scientico tradizionale e Scientifico Scienze appllicate), in 203 hanno frequentato le classi qunte. Di loro in sei non sono stati ammessi alla maturità. Questa la suddivisione indirizzo per indirizzo. Allo Scientifico tradizionale 103 ammessi su 104, alle Scienze applicate 3 bocciati su 44, mentre al Classico su 55 in 2 dovranno ripetere la quinta.

All’Itcg Fermi si registra la seconda più alta percentuale di non non ammessi in relazione al totale degli iscritti alle classi quinte (196). Dodici i bocciati con il numero più alto (8, vale a dire i due terzi del totale) all’indirizzo Agrario. Questo il dettaglio: Amministrazione finanza e marketing tutti ammessi i 24 iscritti alla quinta, al Turistico 43 ammessi e due non ammessi, tutti ammessi i 14 del Geometri, 8 bocciati su 34 all’Agrario, 36 ammessi e 2 non ammessi all’indirizzo Relazioni internazionali, mentre sosterranno l’esame i 33 dei Sistemi informativi aziendali.

La più alta percentuale di non ammessi si registra all’Ipsia Pacinotti dove sosterranno la maturità in 129 su 148 candidati (19 i non ammessi). Ecco il dettaglio: ai corsi serali, 35 ammessi e 3 non ammessi. Nelle due sezioni dei corsi moda su 32 candidati 2 bocciati. Ai corsi manutentori, su 4 sezioni con 66 candidati, ci sono state 12 non ammissioni. Quindi i maturandi sono 54. Nell’unica quinta del socio sanitario con 12 alunni ci sono 2 non ammissioni.

g.n.