Imu ridotta per incentivare gli affitti. E al via maxi opere anche nei borghi

Il consiglio comunale di Casciana Terme Lari guidato da Mirko Terreni approva il bilancio di previsione 2024, con cui l’amministrazione chiude il mandato 2019 – 2024 e di fatto, segna la fine del secondo e ultimi mandato del primo cittadino che non si ricandiderà. Il primo dato da segnalare sono le novità importanti in tema di Imu e Irpef. Per quanto riguarda l’imposta municipale propria, l’amministrazione ha varato una manovra per incentivare gli affitti. Ha scelto quindi di abbassare l’aliquota al 9.0% sugli immobili affittati come abitazione principale a canone libero o in comodato e al 7.6% è fissata quella sugli immobili affittati a canone concordato. Per sostenere il mondo imprenditoriale e del commercio, e favorire il recupero di immobili vuoti e abbandonati, sono state ribassate anche le aliquote sugli immobili commerciali, artigianali o di servizio, affittati (8.6%) o utilizzati direttamente dal proprietario (7.6%) per svolgere attività imprenditoriale all’interno delle aree dei Centri commerciali naturali e in via Livornese Est. Sostegni anche al mondo agricolo, con le aliquote mantenute al 8.6% per quei terreni effettivamente coltivati e al 7.6% per quelli condotti e detenuti per almeno sei mesi da agricoltori in attività o in pensione, i quali si vedono mantenuta la stessa aliquota al 7.6% anche per le aree edificabili detenute per almeno sei mesi.

L’altra importante novità riguarda l’Irpef: l’amministrazione ha adeguato le fasce di reddito a quanto deliberato dal Governo ma lo ha fatto facendo in modo da agevolare i redditi più bassi: l’aliquota più bassa è stata deliberata allo 0,5% e allo stesso tempo sono state innalzate le fasce di esenzione fino a 15.000 euro per i redditi derivanti da lavoro dipendente o pensione e a 13.000 euro per le altre tipologie di reddito.

In merito agli investimenti, si segnalano importanti opere pubbliche in partenza tra cui l’ampliamento dell’illuminazione pubblica per 200.000 euro ad Aiale, in Via Sicilia a Perignano e nel tratto tra Croce e Gramugnana, la riqualificazione della pavimentazione nel centro storico di Casciana Alta per 430.000, il

progetto di riqualificazione di Collemontanino per 540.000 e quello dell’antico borgo di Pietraia per 400.000 a Casciana Terme, dove è in partenza anche la sistemazione della fontana in Piazza Garibaldi per 100.000 e l’avvio dei lavori per la realizzazione del Polo 0-6. Ma ancora a Lari partirà a breve la riqualificazione di piazza XX Settembre per 220.000 e la ristrutturazione di due immobili in località la Villa da destinare ad anziani e disabili per 365.000 finanziati con risorse PNRR, mentre ad Usigliano è previsto il ripristino e la messa in sicurezza di Via Teresa Mattei per 755.000.