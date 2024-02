Impianto di atletica. Nuova strada, polemiche

"Inaugurata venti giorni fa ma già chiusa". Scoppia la polemica per la nuova strada di servizio all’impianto di atletica di San Miniato Basso. È stata fatta per permettere agli autobus di portare i ragazzi alla pista. Ma cos’è successo? "Nonostante ci fosse la possibilità è stata realizzata troppo stretta quando si poteva farla almeno un metro più larga. E ora si corre ai ripari", criticano i cittadini anche sui social. In effetti da qualche giorno la strada, fresca di sfalto e già utilizzata dai genitori per accompagnare i figli – una soprta di anello che evita il doppio senso nella strada che costeggia l’impianto – è interdetta da transenne che deliminato un cantiere. L’impianto di atletica è molto frequentato per le attivbità agonistiche e per lo sport anche dei più piccoli. Una migliore viabilità in entrata ed uscita è indubbiamente necessaria.