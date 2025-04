Immobiliare, fra crescita e attese. Tiene la vendita e aumenta l’affitto

La ripresa del settore prosegue e la domanda continua ad essere buona, sia per l’acquisto sia per la locazione. I prezzi? C’è una certa stabilitài. Se il 2024 è stato l’anno della ripartenza, questo – secondo gli analisti – dovrebbe essere quello del consolidamento, con compravendite che dovrebbero andare leggermente meglio rispetto allo scorso anno. Ma comunque restano importanti alcuni fattori: l’andamento dell’economia per la quale – specie in zona – ci sono da tempo non poche difficiltà, il trend del’inflazione e in che direzione di consegienza va la fiducia di imprese e consumatori.

Diamo uno sguardo alle quotazioni nel Comprensorio (Fonte Immobiliare.it). A San Miniato, a marzo, per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 1.635 euro al metro quadro, con un aumento del 1,55% rispetto a marzo 2024: cento euro meno rispetto al massimo nei due anni raggiunto nel giugno scorso. Resta alta la quotazione degli affitti con un aumento del 9,12% rispetto ad un anno fa (8,66 euro mensili al mq). Attualmente il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a San Miniato – si legge – è stato più alto nella zona Isola, Roffia, con 1.995 euro per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nella zona Corazzano con una media di 899 euro al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a San Miniato è stato più alto nella zona San Miniato Basso, con 10,21 euro al mese per metro quadro. Dal punto di vista immobiliare le zone più importanti, in temini di numero di annunci pubblicati, sono le seguenti: San Miniato Basso, San Miniato Alto, Ponte a Egola, La Scala, San Donato, Catena, Ponte a Elsa, San Romano.

A Montopoli per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 1.547 euro al metro quadro, con un aumento del 7,28% rispetto ad un anno fa. Registra un calo Santa Croce: 1.209 euro al metro quadro, con una diminuzione del 4,43% rispetto a marzo 2024. Crescita a doppia cifra per Castelfranco a marzo per le case sono stati richiesti in media 1.302 euro al metro quadro, con un aumento del 10,62% rispetto all’anno scorso. Negli ultimi due anni, il prezzo medio all’interno del comune di Castelfranco ha raggiunto il suo massimo nel mese di dicembre scorso, con un valore di 1.313 euro al metro quadro. Stabile Santa Maria a Monte con 1.455 euro al metro quadro. Nel dicembre scorso le quotazioni erano più alte di circa 70 euro al metri quadrato.

