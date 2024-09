Il Volterra fantasy film festival. Ecco i migliori cortometraggi

Serata riuscita e ben partecipata quella di ieri al Cinema Teatro Aurora, il quale dopoun periodo di stop, sta vivendo una “seconda vita”, con un ritorno alle proiezioni. "Questa volta, grazie al Volterra fantasy Film Festival, Montecatini è tornata al cinema, e lo ha fatto in grande stile" - spiega il sindaco Francesco Auriemma. Quest’anno per la seconda volta infatti il Festival volterrano si svolge in trasferta a Montecatini, portando con sè curiosità e tante energie.

Durante la serata sono stati premiati i migliori cortometraggi di produzioni indipendenti presentati da tutta Italia e dall’Europa. Ai migliori, oltre l’attestato, un piatto di alabastro realizzato dall artigiana Silvia Provvedi. Primo classificato “What if I” di Lavinia Tommasoli e Pietro Traversa, secondo “Il ladro di Sogni” di Michele De Rango e terzo “Il Bicchiere della Staffa” di Nicolò Parodi.

Presenti in sala alcuni dei registi e attori dei cortometraggi. Durante la serata sono stati proiettati 9 cortometraggi, titolari di specifiche menzioni speciali, a cura della Giuria di Etruria Pro. L’evento è stato presentato da Francesca Giorli insieme ai Volturi di Accidia Cosplay. "Voglio ringraziare i partecipanti, a partire da Francesca Giorli, Paolo Bartali e Paolo Moschi - conclude il sindaco - anche quest’anno abbiamo avuto un evento di grande livello, un evento che vogliamo fare crescere e sviluppare, perchè vogliamo far vivere il nostro cinema e scommettere su un genere amato sia dagli adulti che dai giovani". L’appuntamento è quindi per settembre 2025, per la quinta edizione del Fantasy Film Festival.