Il Vespa club cambia strada. Rinnovo totale del consiglio. Macchi è la più votata

Tanta partecipazione, tanto entusiasmo, tanta voglia di andare in Vespa e condividere momenti di spensieratezza. Una nuova ventata di rinnovamento ha accompagnato le elezioni del nuovo Consiglio direttivo del Vespa Club Pontedera. Dopo 8 anni e due mandati da presidente, Luca Cervelli ha deciso di non ricandidarsi e così sono state elette 11 facce nuove, 8 uomini e 3 donne, che la prossima settimana eleggeranno il nuovo presidente, il nuovo vicepresidente e tutte le altre cariche prevista dallo statuto. In tanti venerdì sono voluti essere presenti al Piccolo teatro digitale di via Dante per esprimere le proprie preferenze. Regina di voti ottenuti è stata Benedetta Macchi. A seguire la seconda più votata è stata Eleonora Ghelli. Entrano nel Consiglio anche Stefano Cannito, Fabio Landi, Simone Campigli, Mauro Lisi, Stefania Profeti, Antonio Spina, Andrea Masi, Massimiliano Del Testa e Claudio Paperini. Da questi uscirà il nome del nuovo presidente.

"Voglio ringraziare il consiglio uscente per l’impegno e il lavoro svolto in questi anni e un grazie di cuore a Luca, per me una persona speciale – dice Benedetta Macchi, instancabile vespista e la più votata venerdì sera –. La partecipazione straordinaria dell’altra sera è stata significativa di quanto la Vespa e il Vespa Club siano amati da tutti noi soci. Sono convinta che tutti uniti potremo fare belle cose e condividere tanti bellissimi momenti. Ci piacerebbe riprendere la bella abitudine di ritrovarsi numerosi la domenica mattina e partire con le nostre fasce Vespa Club Pontedera per portare il nostro club in giro per la Toscana e non solo. Vogliamo che questo club possa essere il più inclusivo possibile, di tutti i soci. Dopo il primo Consiglio faremo la prima assemblea e sarà già quella l’occasione per ascoltare le proposte di chi ne avrà. Tutto ciò che faremo, dai raduni alle attività ludiche, vorrà essere realizzato in un clima di amicizia e goliardia. È questo spirito di libertà, amicizia e aggregazione che ci ha sempre contraddistinto".