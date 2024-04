Il Tuttocuoio mette in fila tutte le altre e torna in serie D. La Cuoiopelli riagguanta il secondo posto in solitudine Il Tuttocuoio vince il girone A di Eccellenza e torna in serie D con due giornate di anticipo. La presidente Coia elogia il gruppo e l'allenatore Firicano per il successo, dedicandolo a chi le è stato vicino. Retrocessa la Geotermica, il Fratres Perignano rischia i play out.