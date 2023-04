Il trionfo della Vespa Spente 77 candeline Non solo motori Eventi e tanti stand

Vespa è sinonimo da decenni di viaggio, di avventura, ma anche di sport. Con la giornata di ieri ha preso il via il 77esimo compleanno della due ruote di casa Piaggio nella sua Pontedera. Un evento che per quest’anno coinvolge meno direttamente la città, rispetto al passato, spostando il cuore della manifestazione oltre il centro. Ieri mattina è stato inaugurato l’Expo motori nell’area della piazza del mercato, un luogo dove coesistono i vari aspetti della passione per i motori. Tutti i motori. Ci sono gli stand di vestiti, di accessori, i modelli personalizzati e poi gli show e le attrazioni. Ieri mattina si è svolta anche la Supercoppa italiana di Gimkana, una competizione tra 81 piloti provenienti da tutta Italia. "Cos’è? Funziona un po’ come per il calcio, e la sfida tra i campioni italiani e i campioni di Gimkana – spiega Leonardo Pilati direttore sportivo nazionale e vicepresidente del Vespa club –. Nella storia della Vespa è da subito entrato lo sport con competizioni leggendarie. Noi portiamo avanti quella tradizione cercando di trasmettere insieme alla passione per le due ruote anche i valori di sport, turismo, cultura e della storia di Vespa". Piloti di ogni età si sfidano. Così può capitare che una giovanissima Alice Signori di Sirmione di 19 anni sfidi Umberto Soldani di 79 anni, presidente onorario del Moto Club Pontedera. Nel pomeriggio poi gli iscritti al Vespa Day hanno potuto visitare le linee di montaggio Vespa e cenare alla mensa Piaggio. Oggi ci sarà la parata con arrivo a Pisa e ritorno e il 74esimo Congresso nazionale Vespa Club d’Italia che per la prima volta da quando è stato fondato nel 1949 fa tappa a Pontedera, al teatro Era. E poi ancora sport con la gara di Mini Enduro con 85 piloti dai 6 ai 15 anni da tutta la Toscana con la possibilità, nata dalla collaborazione tra il Moto Club di Pontedera e Federazione Motociclismo Italiano, anche di poter provare questo sport.

Sarah Esposito