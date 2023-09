Il tour del plenilunio tra storia e brividi

Tour del plenilunio: un cammino intriso di tradizione ed esoterismo tra Capannoli e Montefoscoli. L’appuntamento è per il primo ottobre alle 19.15, e l’evento avrà la guida del professor Giovanni Ranieri Fascetti Sismondi. Il ritrovo è fissato al ristorante Villa La Torre a Capannoli per la cena dedicata alla Carboneria. Alle 21, ecco il trasferimento a Montefoscoli per la visita alla casa museo Vaccà Berlinghieri e a seguire il viaggio con le lanterne fino al Tempio di Minerva, con lettura dei simboli esoterici che si trovano dentro e fuori dal Tempio. Per le prenotazioni :[email protected].