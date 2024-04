Il tour a Peccioli. L’organizzazione

Sarà la meta della grande parata di sabato mattina ma anche dei tour che partiranno tra domani e venerdì. Peccioli si prepara ad accogliere le migliaia di vespisti di tutto il mondo. "Siamo convinti che dobbiamo stare molto attenti agli aspetti organizzativi e proveremo a dare risposte e servizi non solo per gli eventi programmati, ma anche per i vespisti ‘liberi’ che saranno nel nostro territorio – così il sindaco Renzo Macelloni –. Pur non avendo responsabilità organizzative ci siamo comunque occupati come Comune, anche insieme ad alcune associazioni, di garantire dei punti ristoro e dei servizi dedicati proprio agli appassionati della Vespa". Domani e venerdì dalle 10 alle 18 ci sarà il divieto di sosta in piazza del Carmine e piazza Cesare Battisti. Sabato il passaggio della carovana intorno alle 12, da La Fila al paese, con divieto di transito nelle vie coinvolte dal corteo dalle 11.30 alle 13. Le scuole di ogni ordine e grado, escluse scuole dell’infanzia e asili nido, saranno chiuse alle 11.30.