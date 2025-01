Il territorio, la sicurezza e i controlli. Denunce per alcol, armi e droga. Un altro giro di vite dei carabinieri

Alcol, armi e droga. Sono i fronti che hanno visto impegnatii carabinieri di Pisa e della provincia e che hanno portato a sette denunce. A Santa Croce i militari della Sezione radiomobile di San Miniato hanno denunciato un 42enne straniero per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti. l’uomo, alla guida di un’autovettura, mostrava evidenti sintomi di alterazione. Il test tossicologico rapido ha dato esito positivo alla cocaina. Il rifiuto di sottoporsi a ulteriori accertamenti all’ospedale di Empoli ha comportato la denuncia con contestuale ritiro della patente. I radiomobile di Pisa ha fermato in via Vespucci un’autovettura con targa francese, denunciando un 43enne straniero per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sull’uso di stupefacenti, guida senza patente (mai conseguita) e possesso ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere. Durante la perquisizione del veicolo sono stati rinvenuti coltelli, forbici, cacciaviti, una lima, un piede di porco e un martello, tutti sequestrati. Contestualmente, è stato denunciato anche un 41enne, sempre straniero, per inosservanza delle leggi sull’immigrazione clandestina. Nella stessa serata, un 30enne extracomunitario è stato denunciato in via Mascagni per inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune di Pisa e per porto abusivo di un coltello a serramanico, anch’esso sequestrato. Denuncia anche per un 53enne extracomunitario per guida in stato di ebbrezza alcolica. Per lo stesso reato, sempre a Pisa, è stato denunciato, un 43enne. Anche in questo caso, patente ritirata e veicolo affidato al soccorso stradale.

Carlo Baroni